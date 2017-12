Lörrach Ehrenpokal für „Arndi“

Seit 30 Jahren und drei Monaten ist Jürgen Arndt Hausmeister an der Grundschule Tumringen, zuständig für das Schulhaus, die Sporthalle mit allen weiteren Gebäudeteilen und das Schulgelände. Nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Lörrach. Sein Aufgabenfeld war immer schon vielseitig. Jahrelang war er gleichzeitig an mehreren Schulen und im Dreiländermuseum im Einsatz. Er stand ständig in Kontakt mit dem Gebäudemanagement der Stadt Lörrach, mit Handwerkern und anderen Dienstleistern.

„Er wird uns fehlen“, weiß das Lehrerkollegium bereits jetzt. Denn Jürgen Arndt stand stets auch über seinen Dienst hinaus bereit, alle schulischen Angelegenheiten zu unterstützen. Ob Schulhofgestaltung, Klassenfeiern, Schulfeste oder Projekttage, Arndt half beim Aufbau, beim Abbau und zwischendurch. „Er hatte immer eine Idee, wie Probleme zu lösen waren und setzte sie um. Keine Mühe war ihm zu groß und nie hörten wir ihn jammern“, berichtet Schulleiterin Cornelia Huber.

Deshalb wurde er am vergangenen Freitag in der stimmungsvoll geschmückten Mensa gebührend gefeiert. Hansi Gempp bedankte sich im Namen des Turnvereins Tumringen für die Unterstützung in den vergangenen 30 Jahren bei unzähligen Wochenendveranstaltungen und im laufenden Sportbetrieb. Er überreichte Arndt den Ehrenpokal „Bester Hausmeister“. Thomas und Uli Denzer überbrachten den Dank des Gesangvereins Tumringen in musikalischer Form. Mit Gitarre und Songs, deren Texte sie auf Arndt und seine treuen Dienste abgeändert hatten, rockten sie die Mensa.

Das Lehrerkollegium überraschte seinen Hausmeister mit einem Jürgen-Song, einer auf ihn abgestimmten Choreografie und einer Ordensverleihung, Preisträger in allen Kategorien: Jürgen Arndt.

Huber bedankte sich bei ihm im Namen der Schulgemeinde für die „unbeschreiblich gute Zusammenarbeit, sein Engagement und sein Verantwortungsbewusstsein“. Ehefrau Monique Arndt überreichte das Kollegium einen Blumenstrauß für ihren Ehemannverzicht an vielen Abenden und Wochenenden. Nach dem Gang zum festlichen Buffet wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

An seinem letzten Arbeitstag

verabschiedeten sich die 156 Schüler der Grundschule mit einem Lied von ihrem Hausmeister, mitunter liebevoll „Arndi“ genannt.