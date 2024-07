Lörrach: Eigenbetriebe fördern die Natur in der Stadt

Der Technische Leiter Steffen Vogel betonte, der Eigenbetrieb Stadtgrün versuche, jeden Baum zu ersetzen, der gefällt wird. Ersatzpflanzungen wurden in der Stettener Hauptstraße begonnen, Erstpflanzungen in der Turmstraße. Diverse Grünflächen im Stadtgebiet wurden mit standortgerechter Bepflanzung und hoher Biodiversität versehen, etwa in der Gretherstraße und an der Mobilitätsdrehscheibe Brombach. Weitere Gewächse sollen in Palm- und Turmstraße sowie am Hebelpark platziert werden.

Der Dröschischopf

Mit einem hohen Maß an Eigenleistung hat der Werkhof den abgebrannten Dröschischopf wieder aufgebaut. Dort lagert der Eigenbetrieb Ausrüstung und Geräte. Restarbeiten sollen etwa Ende August fertig gestellt sein. In Eigenregie wurde zudem ein Projektbüro auf dem Lauffenmühle-Areal hergerichtet.

Die Kümmerer

Ein „multifunktionales Dienstleistungsteam“ des Werkhofs – die Kümmerer – hat die Infrastruktur für die Veranstaltung „Immer einen Sommer lang“ eingerichtet.