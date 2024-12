Lörrach: Eigenbetriebe Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe halten Lörrach in Schuss

Im Betriebszweig Krematorium ist eine wichtige Investition in die Zukunft geplant: 200 000 Euro werden für die Installation einer Photovoltaikanlage bereitgestellt. Diese soll langfristig zur Senkung der Energiekosten und zur Förderung nachhaltiger Energiegewinnung beitragen, so die Stadt. In der Sitzung des Betriebsausschusses wurden die Verluste des Krematoriums von etlichen Stadträten kritisch hinterfragt.