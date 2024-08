Lörrach: Ein Antiquar bietet Einblicke in ein besonderes Business

Das Antiquariat hat Besonderes zu bieten. Foto: Marianne Rittner

Er ist kein ausgebildeter Fachmann, hat sich aber in den Jahrzehnten, in denen er in Lörrach das Antiquariat besitzt, zu einem solchen auf seinem Gebiet entwickelt. 1989 eröffnete er den Laden an der Teichstraße. Das in die Jahre gekommene Haus wurde mittlerweile abgerissen – Tröger zog in die ruhigere Seitenstraße, wohin weniger Passanten kommen. Dies stört ihn kaum, er bezeichnet das schöne Geschäft mit dem großen Schaufenster als einen „Glücksfall“. „Ich möchte nicht reich werden mit meinem Laden“, sagt er.

Den Internethandel benötigt der Schopfheimer als weiteres Standbein. „Nur vom Ladengeschäft kann ich nicht existieren. Ich biete meine Bücher auch über die Internetseite des ZVAB an.“ Auf dem Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher dürfen nur professionelle Antiquare ihre Bücher anbieten. Dort gilt die Buchpreisbindung nicht, was zur Folge hat, dass Tröger seine Preise immer wieder anpassen muss. Anbieter, die ihre Bücher dort zu Niedrigpreisen verschleudern, gibt es. Der Lörracher Antiquar kann nur davor warnen, dass sich die Branche „selbst kaputt macht“. Er macht seine Preise nach wie vor „über den Daumen“. Selten informiert er sich vorab im Internet. Neben dem Laden und dem Internet besucht Tröger regelmäßig Messen, wie die Buchmesse in Basel. Außerdem ist er auch auf Buch-Märkten oder Antik-Märkten unterwegs.

Schallplatten neu im Trend

Tröger selbst haben es Illustrationen am meisten angetan, weshalb er auch eine kleine Sammlung an Comics vorweisen kann. Am beliebtesten sind die Klassiker von Asterix und Lucky Luke. „Aber Comics sind schwer zu bekommen“, sagt der 69-Jährige. „Die sind bei Sammlern begehrt und werden meist außerhalb eines Antiquariats weiter verkauft.