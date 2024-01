Lörrach: Ein ausgezeichnetes Zirkusstück

Geschichte ohne Worte

Es ist eine Geschichte ohne Worte und ohne durchgängige Handlung. Eigentlich sind es viele Geschichten, die angeschnitten, aber nicht vertieft werden. Erst langsam schält sich ein Thema heraus: die Angst. Zu sehen ist ein Spiel der Irrationalität, einer nicht realen Welt. Zwei große bewegliche Bühnenelemente werden hereingeschoben, die aussehen wie eine Hauswand oder ein Schrank mit Türen, Scharnieren, Öffnungen und einem Sprungbrett. Inzwischen ist der Mann längst in Kommunikation mit der Frau getreten. Sie hängt sich an seine Beine, wird im Schlepptau über die Bühne gezogen. Er nimmt sie Huckepack, stemmt sie hoch, als wäre sie ein Fliegengewicht, und stellt sie auf seine Schultern: eine spannende, ausgefeilte Körperartistik. Dann treten immer mehr Darsteller hinzu, zeigen Muskelkraft und Körperbeherrschung, springen vom Sprungturm herunter, wirbeln umher, bauen eine Dreierpyramide bis unter die Bühnendecke. Manchmal artet das Ganze in Tanz aus. Es ist fließend, hat einen dynamischen Sog. Das reicht bis zu Rivalitäten zwischen zwei Männern um eine Frau.

Akrobatik ist zentral

Die Tänzer kommen von der Akrobatik her, das sieht man an den drei Paaren, denn Partnerakrobatik steht eindeutig im Zentrum der Inszenierung. Es ist eine kraftvolle Mischung aus Akrobatik, neuem Zirkus ohne Tiere und Clowns und choreografischen Momenten von zeitgenössischem Tanz. In der Artistenwelt gibt es immer mehr solcher choreografischen Regiearbeiten.