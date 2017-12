Lörrach Ein Blick auf das andere Amerika

Von Gabriele Hauger

Lörrach/Basel. „Die Menschen lieben es, wenn gute, gehaltvolle Texte zum Leben erweckt werden.“ Marion Schmidt-Kumke, freie Regisseurin und Dramaturgin, konzipiert auch 2018 die Traditionsreihe „Wintergäste“, die seit ihrer Entstehung 1988 alljährlich auf ein begeistertes und treues Publikum stößt. „Vorlesen gefällt nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen“, sagt sie. Viel zu selten habe man Gelegenheit, den reinen Worten guter Literatur zu lauschen – ein beglückendes Erlebnis, findet die Regisseurin. Und dieses soll unter dem Titel „Wintergäste reloaded“ auch Anfang nächsten Jahres wieder geboten werden.

Der Werkraum Schöpflin in Lörrach präsentiert in der 5. Spielzeit einen Ort zum Genuss szenischer Lesungen und hat gleichzeitig die Produktionsleitung inne. In Kooperation mit dem Verein „Wintergäste Basel“ werden an sechs Terminen Lesungen in Lörrach sowie wechselnd im Ackermannshof Basel und in der Reithalle Wenkenhof organisiert.

„Das andere Amerika“ lautet der diesjährige Titel der Reihe. Aus hunderten spannenden Titel-Möglichkeiten guter US-Literatur mussten sich die Organisatoren auf fünf einigen.

Die USA stünden schon immer im Fokus der Europäer, beeinflussten Mode und Trends, lösten aber – gerade aktuell – auch Ängste aus, so Schmidt-Kumke. Die US-amerikanische Literatur sei ein unendlich reicher Kosmos – und steht nun im Zentrum.

Ein Tag wurde als „carte blanche“ an ein junges, weibliches Duo vergeben (1.2.2018): Emilia Haag und Sibylle Mumenthaler – Künstlertitel MESH – konnten in Eigenregie einen Text auswählen und inszenieren. Ihre Wahl fiel auf die junge Autorin Emma Cline und ihren mit gerade mal 27 Jahren geschriebenen Debütroman: „The Girls“. Damit wolle man verstärkt ein junges Publikum ansprechen, so Birgit Degenhardt vom Werkraum Schöpflin bei der Programmvorstellung. Ein spannender Roman, wie sie findet, der die Geschichte eines jungen Mädchens schildert, das in die Hippie-Szene einsteigt und in eine sektenähnliche Gemeinschaft abdriftet.

Der „unendlich oft gespielte Klassiker“ von Arthur Miller „Tod eines Handlungsreisenden“ soll in einer entschlackten Inszenierung präsentiert werden (14.1.2018). Das Zerbrechen an einem inhumanen Wirtschaftssystem und einer Lebenslüge ist immer noch aktuell. Denn, so Schmidt-Kumke: „Dieses Sinnbild des amerikanischen Traums in Millers Roman ist bis heute eine Idee, die uns beseelt.“

Liebe, Macht, Prestige und Leidenschaft

Der vielfach geehrte jüdische Schriftsteller Philip Roth schildert in „Die Demütigung“ (7.1.2018) die Krise eines alternden Schauspielers, der plötzlich sein Talent verliert. Mit Süffisanz und bösem Witz werden die Welt und das Innenleben der Protagonisten beschrieben. Gnadenlos werden dabei alle menschlichen Täuschungen – Liebe, Macht, Leidenschaft und Prestige – entblößt. Der Autor stellt die Frage, wie sich das Individuum gegen die Lebensumstände behaupten kann und welche zum Teil tödlichen Auswirkungen Entscheidungen haben können.

Ebenso renommiert, aber weniger gelesen, sei Don Delillo, dessen „Der Engel Esmeralda“ (28.1.2018) bei den „Wintergästen“ erzählt wird. Schauplatz ist die verelendete South Bronx. „Er beschreibt seine Figuren messerscharf, schafft wie im Film Landschaften, in die er die Menschen stellt und zieht den Leser in seine Welt hinein“, beschreibt es Marion Schmidt-Kumke. Die Erzählung handelt von zwei Nonnen, die als Streetworker arbeiten und ein Wunder beglaubigen: die Erscheinung eines ermordeten Kindes auf einer Werbetafel.

1993 erhielt sie den Literaturnobelpreis: Toni Morrison. In ihrem Roman „Gott hilf dem Kind“ (4.2.2018) wird das schwarze Amerika thematisiert und die Aussichtslosigkeit der afro-amerikanischen Gesellschaft gegenüber Rassismus und Vorurteilen. Eine Mutter bringt ein fast schwarzes Baby auf die Welt, das zur Unterwürfigkeit erzogen werden soll, sich aber gegen die verordnete Angepasstheit wehrt und Karriere macht – ein Buch, das Zeitgeschichte und aktuelle Politik thematisiert.

George Saunders ist der jüngste der ausgewählten US-Autoren. Er beschreibt das Amerika des 21. Jahrhunderts, zwei Kurzgeschichten werden gelesen. Er schaut dabei, so Schmidt-Kumke, in die Köpfe ganz normaler Menschen, schildert surreale Bilderwelten, die „unendlich berührend sind.“

Um weiteren amerikanischen Stimmen Gehör zu verschaffen, werden jeweils vor den szenischen Lesungen Gedichte von Emily Dickinson, Walt Whitman und Robert Frost zitiert.

Die Lesenden stammen aus einem großen Pool an Schauspielern, denen die „Wintergäste“ am Herzen liegen. Die Liste reicht von Urs Bihler, Angela Buddecke, André Jung, über Chantal Le Moign, Peter Schröder, Marie Jung bis Vincent Leittersdorf oder neu Lisa Stiegler. Karten: ticket@werkraum-schoepflin.de oder Tel. 07621/9142660