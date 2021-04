Lörrach Ein Burgherr als Diplomat

Doch die Fürsten nutzen das Konzil, um ihre Konflikte mit Worten statt mit Waffen beizulegen. Herzog Wilhelm von Bayern, der Schirmherr des Basler Konzils, hatte dafür 1432 einen geschickten Diplomaten angeworben: Markgraf Wilhelm von Hachberg-Sausenberg. Ihm gelang es, die Konflikte zu entschärfen. Als Dank für seinen Einsatz ernannte ihn der burgundische Herzog Philipp zu seinem Rat und Kammerherrn. Eine zukunftsträchtige Allianz: Wilhelms Sohn, Rudolf IV., war am Hof des Herzogs ebenso geschätzt wie sein Vater.

Auf dem Konzil von Basel gelang es Wilhelm außerdem, die Stadt Zürich und Österreich 1442 zu einem Bündnis gegen die aufständischen Schweizer Eidgenossen zu bewegen.

Ein Konzil mit gemischter Bilanz

Als am 19. April 1449 das Konzil endete, war die Bilanz gemischt: Noch immer gab es zwei Päpste – den Bischof von Rom und den Gegenpapst des Konzils. Wichtige Reformprojekte hatte man angesprochen, jedoch nicht umgesetzt. Erst mit der Reformation 1517 brach sich das Bedürfnis nach einer umfassenden kirchlichen Reform machtvoll seine Bahn.

Der Aufstieg der Familie Hachberg-Sausenberg

Wilhelm von Hachberg-Sausenberg (1406 bis 1482) regierte seit 1428 seine Markgrafschaft von der Burg Rötteln aus. Sein Geschlecht hatte die Anlage 1316 übernommen und zum Stammsitz ausgebaut. Es war eine Familie, die im Laufe des 14. Jahrhunderts immer mächtiger wurde. Seit 1394 war Markgraf Rudolf III., Wilhelms Vater, nur noch dem Kaiser untertan, später erhielt er das Geleitrecht für Händler und das Schutzrecht über die Kirchen. So erfolgreich Markgraf Wilhelm als Diplomat auftrat, so leichtfertig ging er mit seinem Besitz um. Er verschuldete sich massiv und musste 1441 seine Herrschaft an seine noch unmündigen Söhne Rudolf IV. und Hugo abtreten.

Burg Rötteln erlebt Blütezeit

Unter Markgraf Rudolf IV. (1426/27 bis 1487) erlebte die Burg Rötteln noch einmal eine Blütezeit. Heiratsverbindungen in das Burgund brachten neuen Wohnkomfort in die mittelalterlichen Mauern: Mehrere Öfen mit glasierten Kacheln wurden eingebaut. Im Jahr 1503 fiel Burg Rötteln an das Haus Baden und verlor an Bedeutung.

Im Holländischen Erbfolgekrieg wurde die Burg 1678 durch französische Truppen unter Marschall Crequi zerstört. Erhalten blieb eine mächtige Ruine, die ab 1820, im Zeitalter der Romantik, Künstler und Dichter anlockte: Sie zeigten die Bedeutung der ehemaligen Festung im Zustand als historisches Denkmal. Seit 1926 kümmert sich der Röttelnbund e.V. um die Burg, bewahrt sie vor dem Verfall, erforscht ihre Geschichte und öffnet sie für Gäste.