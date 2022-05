Lörrach Ein Changieren zwischen den Welten

Lörrach. Die internationale Tanzszene ist breit aufgestellt. Am Montag gastierte mit der Vertigo Dance Company eines der wichtigsten israelischen Ensembles in Lörrach. Das neue Tanzstück „One. One & One“ der Choreografin Noa Wertheim entstand zum 25. Geburtstag der in Jerusalem beheimateten Kompagnie, die als Botschafter für Israels Tanzkultur durch die Welt tourt. Sie zeigte im Burghof in gerade mal sechzig Minuten die ganze Leidenschaft, Energie, Glut und Wucht des zeitgenössischen Tanzes.

Gewitter, Donner, prasselnder Regen, in der Ferne Hundegebell: eine düstere, beklemmende Szenerie. Männer sitzen auf Mauern, schauen in die Ferne oder auf eine Frau, eine laute Stimme ruft nach „Rick“. Bald nach Beginn wirkt die Bühne wie eine graue Staubwüste, denn es wird ständig aus Eimern staubige Erde auf dem Boden verstreut. Auf diesem nährenden „Humus“ bewegen sich einige Tänzer in Bodennähe, wälzen und rollen sich, robben über das Tanzfeld. Einige Tanzpaare fallen einander in die Arme, taumeln, stürzen. Mensch und Natur vereinen sich kreativ. Es ist ein kraftvoller Tanz, der die Außen- und Innenwelt reflektiert, ständig wechselnd zwischen einer explosiven Körperpräsenz und meditativen zarteren Einschüben.