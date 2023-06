Lörrach Ein Chorbesuch mit zwei Konzerten

Geistliches, Pop und Jazz

„Zwischen Himmel und Erde“ lautet der Titel für das Konzert, das am Samstag, 10. Juni, ab 19 Uhr in der Kirche St. Bonifatius, Tumringer Straße 218 in Lörrach, stattfindet. Die Chöre unter Leitung von Kantor Frank Hodapp präsentieren dabei nicht nur geistliche, sondern auch weltliche Literatur, heißt es in der Mitteilung. So bringen die jungen Sänger neben dem Stück „Locus iste“ von Anton Bruckner auch verschiedene „Anthems“ von John Rutter zu Gehör, aber auch den allseits bekannten Popsong „Lollipop“ oder den Jazzstandard „Blue Skies“.

Zwei Auftritte geplant

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Reisekosten der beiden Chöre sind willkommen.