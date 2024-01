Lörrach: Ein Dreigestirn unterstützt den Obergildenmeister

Anita Binzer Foto: sc

Anita Binzer

Anita Binzer ist die Dritte im Bunde. Als Kanzellarin vertritt sie den Obergildemeister ebenfalls. Binzer, die aus Inzlingen stammt, ist ein fasnächtliches Urgestein. In Ihrer Familie gehört die fünfte Jahreszeit zur Tradition, die gelebt werden will. Schon im Alter von sechs Monaten habe ihre Oma sie im Kinderwagen zum ersten Fasnachtsumzug mitgenommen. Auch die Eltern sind fest in der Fasnacht verwurzelt. Zwei Jahrzehnte war Binzer, die Mitarbeiterin in der Brauerei Lasser ist, 2. Vorstand bei den Inzlinger Tännlehexe. In der zweiten Wahlperiode gehört sie der Narrengilde Lörrach an. Ihr Hobby? „Meine Familie“, sagt die junge Frau. Und, auch ihr drei Jahre alter Sohn wachse bereits in die närrische Familientradition hinein.