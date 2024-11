Lörrach: Ein Fasnachtsauftakt mit viel Biss

Bissige Vorträge

Die Vorträge anlässlich des „ölfte ölfte“ erwiesen sich als bissige Bestandsaufnahme des Zeitgeschehens. Stephan Ziegler nahm unter dem Motto „Monemol“ das Stadtgeschehen aufs Korn. Stichwort Flüchtlingsunterkunft: „Nonemol diskutiere wir jetzt do z’Lörrach über ä Flüchtlingsunterkunft. Nach dem ma fast alli Ortsteil jetzt durch hän, chunnt jetzt no Stette z’Wort. Und nonemol werde die selbe Bedenke und Ussage wie in de andere Ortsteil g’äußert.“

Trump und Ampel-Aus

Auch das Weltgeschehen bot den Akteuren der Lörracher Narrenzunft so manche Steilvorlage. Dass etwa Donald Trump für eine zweite Amtszeit zum US-Präsidenten gewählt wurde, schmeckte nicht jedem. Stephan Ziegler sagte, den „Donkey Monkey“ in den USA hätte es „nid nonemol“ gebraucht.