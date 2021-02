Lörrach Ein fast normaler Schultag

Für alle Klassenstufen habe die Schulleitung spezifische Fernlernstrukturen entwickelt, die für einen geordneten Tagesablauf sorgen. Im Unterricht kommen direkte Lehrerinputs, Lernvideos und digitale Tafeln zur gemeinsamen Bearbeitung von Aufgaben zum Einsatz.

Die verlässlichen Strukturen werden vom Elternbeiratsvorsitzenden Michael Dantona ausdrücklich als „hilfreich“ bezeichnet. Der Einstieg sei indes schwierig gewesen, weil es in manchen Haushalten an der nötigen Hardware gemangelt habe, so Dantona. Der Engpass hat auch damit zu tun, dass die im Mai 2020 beim Land bestellten Tablets laut Weiß erst jetzt eingetroffen sind. In der Zwischenzeit konnte sich die Schule aber mit einer Laptopspende der Bürgerstiftung und zweier Unternehmen behelfen, sodass der Mangel nun größtenteils behoben ist. Haben die Kinder technische Probleme, können sie über eine Hotline um Hilfe bitten.

Großen Anteil am Erfolg des Modells hat laut der Schulleiterin auch der „tolle Elternbeitrag“. Die Zusammenarbeit mit den Eltern sei im Corona-Lockdown enger geworden. Davon zeugt jeden Freitagnachmittag die Abschluss-Videokonferenz, in der die Klassenleiter virtuell von ihren Schülern und deren Eltern Feedback einholen.

Dennoch bleibt durch den Online-Unterricht einiges auf der Strecke. Den Kindern fehle das gemeinsame Herumtoben, und die Versäumnisse bei der Berufsorientierung für die älteren Schüler seien kaum aufzuholen, so Weiß. Daher freut sie sich natürlich auf den Tag, an dem die Schüler endlich wieder ganz real in ihre Schule strömen.