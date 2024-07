Lörrach: Ein Fest der Musik mit den Sportfreunden Stiller

Tricks und Gaunerei

Bei „Ich, Roque“ blickt niemand mehr zur Bühne, weil Sänger Peter Brugger mit seiner unverkennbaren Plastik-Schirmmütze plötzlich am Gestänge des Technik-Turms hängt. Durchs Publikum geht er auch den Weg zurück zur Bühne, das brav eine Gasse bildet. Dass sich die Band offenbar selbst nicht so ernst nimmt, bringen sie in ihrem Lied „1. Wahl“ zum Ausdruck, indem sie singen: „...nur durch Tricks und Gaunerei sind wir vorne mit dabei.“ Vielleicht verbirgt sich darin ein kleines Fünkchen Wahrheit, denn ihre Musik ist nicht gerade Hochkultur.

Publikum singt auch ohne Band

Trotzdem trifft sie den Geschmack des Publikums und jeder kann mitsingen, auch wenn er die Lieder nicht kennt. Denn die Texte sind einfach gestrickt, vorhersehbar und eingängig. Und mit Gitarre, Bass und Schlagzeug erzeugt das Trio eine Kraft, die mitreißt. Und so fordert das Publikum lautstark am Ende noch Zugaben ein. Nur die, auf die es gewartet hat, wird nicht gegeben. Und so singen die Zuschauer eben selbst, während die Lichter auf der Bühne nacheinander schon gelöscht werden: „54, 74, 90, 2006 ja so stimmen wir alle ein, mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein, werden wir Weltmeister sein.“