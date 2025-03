Lörrach: Ein Führerschein ist teuer und fordernd

Das unterstreicht auch Fahrschullehrer Yusuf Celik auf Nachfrage unserer Zeitung. Es ist gar nicht so leicht, einen der Lörracher Fahrschulinhaber an die Strippe zu bekommen. Sie sind alle extrem beschäftigt. So auch Celik, der seit 2014 die Fahrschule „Fahrstil“ führt. Doch am frühen Vormittag hat er ein Zeitfenster, bevor sich Fahrstunde an Fahrstunde reiht.