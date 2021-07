Lörrach Ein ganz besonderer Jahrgang

Mit dem Durchschnitt von 2,3 ist Hakenjos sehr zufrieden. Die beiden Jahrgangsbesten dürfen stolz sein auf einen Durchschnitt von 1,2. „Jetzt wollt ihr raus aus diesem Rahmen, jetzt wird es Zeit, dass ihr den Rahmen für euer Leben steckt“, sagte der Schulleiter.

Auch bei der Feier war Kreativität gefragt, denn lange war aufgrund der Pandemie nicht klar, ob überhaupt und wie gefeiert werden darf. Jede Klasse hat dafür einen eigenen schönen Rahmen gefunden.

Für einige Schüler ist die Zeit an der FES noch nicht zu Ende, sie schließen den Besuch des Beruflichen Gymnasiums an und wollen in drei Jahren Abiball feiern. Andere beginnen eine Ausbildung. „Dabei bleibt eine Gewissheit: Auch wenn Träume mal zerplatzen, der Weg eine andere Richtung nimmt, so seid ihr in Gottes Hand geborgen und dürft ihn an eurer Seite wissen“, gab der Schulleiter den Jugendlichen mit auf den Weg.

Abschlussjahrgang 2021 Realschule:

Albert, Robin (Preis); Albietz, Tina (Preis, Jahrgangsbeste); Argast, Djala; Bacher, Kim (Preis); Bär, Amelie (Lob); Bittner, Paul; Bode, Declan (Preis); Boldt, Lisa (Lob); Brändlin, Levi Elia (Preis); Bucher, Laura; Dännart, Mark; Dresen, Anna-Lena (Preis, Jahrgangsbeste, Sozialpreis); Eberhardt, Rebecca; Gayer, Elijah (Preis); Gentili, Gianluca (Preis); Grätz, Nikolaj (Lob); Grether, Adrian (Lob); Grewe, Malin (Preis); Grimm, Tatjana (Preis); Hätty, Susanna (Preis); Hauf, Levi (Preis); Haug, Sebastian; Hügel, Marie; Jin, Jimmy; Károvits, Lilla (Preis); Kroczek, Lukas (Lob); Kruszyna, David; Lang, Florian; Ley, Amy (Lob); Martynov, Larisa (Preis); Mérimèche, Joel; Merz, Simeon; Molina Rodriguez, Manuel (Lob); Nestler, Debora (Lob); Nikqi, Leon; Reusch, Grace (Schüler und Glaube); Rösler, Noah; Rünzi, Finn (Lob); Saxton, Sam (Lob); Sayaca, Mert; Schäfer, Helene (Preis); Schankat, Sofia (Lob); Schirmer, Xenia; Schlegel, Axel (Preis); Schmid, Liv (Lob); Schober, Lukas (Lob); Seifert, Noah; Senn, Luisa (Lob); Siebert, Noah; Simeone, Ken-Naruesan; Stolz, Iven (Preis); Stolz, Paul (Preis); Straßburger, Clara (Lob); Teubner, Leni (Lob); Viljoen, Timo (Lob); von Steffelin, Laurin; Wallmeroth, Samuel; Weerth, Jonathan (Lob); Weiser, Yannis; Weisser, Timon; Wendel, Magnus; Whyte, Hannah; Winter, Maximilian (Lob); Zanger, Nathanael; Zoth, Madeleine (Preis)