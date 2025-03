Lörrach: Ein gelungener Auftakt für das Kirchenjubiläum

Umrahmt vom Kirchenchor mit festlicher Musik und vom katholischen Kindergarten Arche Noah mit zwei berührenden Liedern wurde am Sonntag Patrozinium gefeiert. Das Gemeindeteam hat die Predigt vorbereitet und Josef als einen Menschen dargestellt, der ähnlich wie Mose in die Freiheit führt: der eine von Ägypten nach Israel, der andere von Israel nach Ägypten. Das war ein wichtiger Hinweis: kein Land, kein Volk ist an sich böse oder gut – es kommt auf die Menschen an, die Verantwortung für das Leben übernehmen.

Weitere Parallelen

Angeregt von der Statue des Heiligen Josef im Josefshaus in Herten fanden sie weitere Parallelen: beide öffnen Ohren und Herz für Gott, für die Mitmenschen und für sich selbst. Beide bleiben nicht beim Hören, sondern lassen Taten folgen: mit festem Stand in der Realität, mit viel Beweglichkeit und Mut in dem, was folgt.