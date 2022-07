Lörrach Ein großer Liberaler

Der Jurist

Als Spross einer Kaufmannsfamilie, die im 18. Jahrhundert erstmals Erwähnung fand, war es dem gebürtigen Lörracher Ehrensache, zum Wohl der Stadt und ihrer Menschen beizutragen. Nach dem Abitur 1954 am Hebel Gymnasium studierte er Rechtswissenschaften in Freiburg, Kiel und Frankfurt und war nach nur sieben Semestern und dem zweiten Staatsexamen 1962 Volljurist. Zwei Jahre später promovierte er über politische Parteien in der industriellen Gesellschaft.

Zu diesem Zeitpunkt arbeitete der junge Anwalt bereits in der Kanzlei seines gleichnamigen Vaters, die einst von dessen Vater gegründet wurde. Der junge Vortisch bediente zunächst einen Großteil der juristischen Bandbreite und widmete sich später ausschließlich dem Zivil- und Familienrecht. Derweil baute er das Büro zu einer in Südbaden hoch angesehenen Sozietät aus.

Der Kommunalpolitiker

In die Fußstapfen seiner Vorfahren trat er auch in politischer Hinsicht. Vor ihm gehörten vier Männer der Vortisch-Familie dem Gemeinderat an. Er war im Jahr 1980 der Fünfte in dieser Reihe und brachte es auf über 25 Jahre Ratszugehörigkeit. Bei seinem Ausscheiden im Jahr 2006 sagte er: „Dieser Abschied ist nicht nur ein individueller von einem Amt. Er ist wohl auch das Ende einer langen Geschichte über viele Generationen.“

Haushalt, Verwaltung und Kultur waren die Schwerpunkte des FDP-Mannes. 1980 und 1983 kandidierte er im Wahlkreis Lörrach-Müllheim für den Bundestag. 1996 fehlten im gerade mal 158 Stimmen zum Einzug in den baden-württembergischen Landtag. Darüber hinaus war er unter anderem einer der Ideen- und Impulsgeber für die Lörracher Bürgerstiftung.

Vortischs Leistungen für das Lörrach der Nachkriegsjahre sind unbestritten. Ausbau der Innenstadt, Sicherstellung einer guten Infrastruktur, Schul- und Sportstättenbau und viele weitere Projekte der Daseinsfürsorge erfolgten unter seiner Mitwirkung.

Das historische Interesse

Nach seiner aktiven Zeit als Kommunalpolitiker wandte sich Friedrich Vortisch mehr und mehr kulturellen Themen zu.

Sein Interesse an historischen Fragestellungen hatte er sich ohnehin ein Leben lang bewahrt. So widmete er sich etwa der Transkription von Aufzeichnungen des in Lörrach geborenen Sozialpolitikers Markus Pflüger (1824-1907).

Der Familienmensch Friedrich Vortisch war seit 1962 mit seiner Frau Helga, geborene Krauth, verheiratet. Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor. Die Informationen zur Beisetzung von Dr. Friedrich Vortisch sind bitte der am morgigen Samstag erscheinenden Todesanzeige zu entnehmen.