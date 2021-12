Lörrach Ein Häuschen verbindet Familien

Konkurrenz am Chesterplatz

Ein Jahr später stand auf dem Chesterplatz plötzlich ebenfalls ein Adventskalenderhaus. „Die Stadt hat sich das wohl abgeguckt und machte uns Konkurrenz“, sagt Lindner und muss schmunzeln.

Anders als am Chesterplatz gibt es in Tumringen jedoch separate Holzkisten für die dreidimensionalen Szenen. „Wir haben die Kisten zunächst in der Nachbarschaft zum Basteln verteilt“, erzählt Lindner.

Bastelnachmittag mit Tee und Gebäck

Die meisten Kinder, die anfangs mitgeholfen haben, glauben inzwischen nicht mehr an den Nikolaus, trotzdem ist die Tradition nicht eingeschlafen: „Es sind immer wieder neue Kinder hinzugekommen.“ Vor vier Jahren lud sie dann erstmals zum Bastelnachmittag ein, um Ende November bei Tee und Gebäck auf ihrem Scheunenboden die Szenen mit von ihr zur Verfügung gestellten Materialien zu erstellen.

Parallel hatte die Seelsorgerin die Idee an ihrer Arbeitsstätte, einer Kirchengemeinde in Pratteln, übernommen. Ein Schreiner baute dafür ein professionelles Häuschen. Als sie 2018 die Gemeinde wechselte, schlief die Aktion ein, weshalb sie das schmucke Häuschen nach Tumringen holte. Probleme mit Vandalismus gab es glücklicherweise nie: „Wir haben hier eine Nachbarschaft, die aufeinander aufpasst“, schwärmt Lindner.

Gemeinsames Singen

Vor drei Jahren entstand anlässlich des Mottos Weihnachtslieder außerdem eine neue Tradition: gemeinsames Singen an den Adventssonntagen. Nach einem coronabedingt verhaltenen Jahr 2020 – ohne Ankündigung oder Flyer – hat die Aktion jüngst neuen Schwung bekommen, weil ihr Enkel viel Werbung in der Grundschule gemacht hat: „Ich war total überrascht vom Interesse, die Menschen kamen aus dem ganzen Dorf.“

So wurde am zweiten Advent nicht nur gesungen, sondern der extra angereiste Nikolaus verteilte zudem Tüten mit Grättimännern und Mandarinen an die zahlreichen Kinder, die sich mit ihren Eltern und genügend Abstand um den Brunnen verteilten. Eine laut Lindner oft geäußerte Rückmeldung: „Toll, dass ihr das macht, das ist fast das einzige Weihnachtliche, das in diesem Jahr stattfindet.“

Ausblick sorgt für Begeisterung

Natürlich sei der Aufwand für die Aktion inzwischen relativ groß, aber: „Wenn ich an meinem Schreibtisch im ersten Stock arbeite, habe ich einen guten Blick auf das Häuschen und es begeistert mich immer wieder, wenn Familien anhalten, um ihren Kindern die Geschichten vorzulesen.“

Zudem sei sie zwar die Hauptorganisatorin, könne sich aber auf die große Hilfsbereitschaft der Nachbarn verlassen: „Einer stiftet den Strom, eine kümmert sich um die Deko – so hat jeder seinen Anteil daran.“ Und sie hat so genug Luft, um sich über neue Ideen für die nächsten Jahre Gedanken zu machen: „Mal schauen, was mir noch einfällt.“