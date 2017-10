Lörrach Ein Haus voller Erinnerungen

Von Regine Ounas-Kräuse

In der katholischen Pfarrei in Brombach geht eine Ära zu Ende. Im November soll das Gemeindehaus Sankt Michael abgerissen werden, um einem Neubau Platz zu machen. Am Samstag lud das Gemeindeteam daher zum Abschiedsfrühstück und zum Flohmarkt ein, bei dem man die letzten Gegenstände aus dem Haus gegen eine Spende mitgenehmen konnte.

Lörrach-Brombach. „Dieses Haus war 50 Jahre lang meine zweite Heimat“, blickte Madlen Rütschle beim Frühstück im Gemeindesaal zurück. Ähnlich empfanden vermutlich auch die anderen Besucher. Als junge Frau habe sie nach Brombach geheiratet und sich bald in der Kirchengemeinde engagiert, erzählte Rütschle. Mit Anderen gründete sie den noch heute bestehenden Pfadfinderstamm Sankt Josef Brombach. Sie erzählte, wie sie in der so genannten A-Gruppe die Pfadfinder und den Kindergarten unterstützte, etwa beim Kauf von Zelten. Madlen Rütschle und Hannelore Schläfer, die frühere Leiterin des Kindergartens Arche Noah, erinnerte sich an schöne Feste im Haus Sankt Michael, bei denen die Kinder sangen und von der Frauengemeinschaft mit Waffeln verwöhnt wurden.

„Wir haben hier unsere Kindheit und Jugend verbracht“, erzählten die Schwestern Birgit Steine-brunner und Ellen Enders. Sie schwärmten von Ausflügen und Hüttenübernachtungen im Schwarzwald mit der Katholischen jungen Gemeinde (KjG), von den Gruppenstunden und ihrer ersten Tanzstunde im Haus Sankt Michael. Bis heute träfen sich die ehemaligen KjGler einmal im Jahr im Haus, erzählten sie. Die Schwestern waren sich sicher, dass es diese Treffen auch im neuen Gemeindehaus geben wird.

Kahl sah das Haus Sankt Michael am Samtag aus. Bis auf ein paar Tische und Stühle war es ausgeräumt. Auf der Bühne und am Eingang lagen die letzten Gegenstände, die mitgenommen werden konnten – Gläser und kleine Küchengeräte zum Beispiel. Hannelore Schläfer fand eine hübsche Spanngardine für ihr Küchenfenster.

Seit zwei Jahren sei man dabei, das Haus Sankt Michael nach und nach auszuräumen, sagt Gemeindereferentin Rita Sprich. Brauchbare Gegenstände habe man eingelagert oder verschenkt.

Insbesondere die Sekretärin Elisabeth Grässlin, der Hausmeister Josef Wieczorek und die Pfadfinder hätten dabei mit angepackt. Alle Gemeindegruppen sind in benachbarten Pfarreien untergekommen, bis das neue Gemeindehaus fertig ist. Zum Beispiel treffen sich die Pfadfinder nun in der Gemeinde Sankt Peter. Das Altenwerk hält seine Seniorennachmittage zusammen mit der evangelischen Gemeinde in Hauingen ab. Das Pfarrbüro befindet sich in den Pavillons, die bei der Kirche stehen.