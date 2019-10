Lörrach Ein Höhepunkt im herbstlichen Festkalender

Beim Herbstfest zog auch Hobbyschmied Marc Pfeil die jungen Besucher an. Mit Schutzbrille, schwerem Hammer und hoch konzentriert bearbeiteten Jungen und Mädchen auf dem Amboss glühende Eisenstangen.

Überall auf dem Schulgelände gab es Stände mit kunsthandwerklichen und ökologisch wertvollen Dingen. Auch Menschen, die ihren Verkaufserlös der Waldorfschule spenden wollten, betrieben Stände. Veronika Linder, deren Brüder die Schule besucht hatten, bot zum Beispiel Kaufladenartikel wie kleine Karotten oder Bonbons aus buntem Stoff an. Eine Mutter verkaufte in der „Edelsteinstube“ hübsche Steine und Anhänger zu Preisen, die auch Kinder bezahlen konnten.

Ab mittags saßen zahlreiche Familien an den langen Tischen im Hof und ließen sich das reiche Angebot an Speisen und Getränken schmecken. In der Küche, an einem Waffelstand und an vielen anderen Stellen halfen Schüler tatkräftig mit. Maya und Lueila aus der siebten Klasse boten als besondere Leckerei selbst gemachte Pralinen an.

Beim Herbstfest wollten Eltern, Schüler und Lehrer gemeinsam feiern und ihre Schule auch für andere Besucher öffnen, erzählte Katharina Koßmann vom Schulbüro im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch auch der Erlös des Festes ist wichtig. Dieses Geld floss in den zurück liegenden Jahren in die Neugestaltung des Hofes. Diesmal kommt es verschiedenen Projekten für Schüler zu Gute.