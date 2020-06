Lörrach Ein hoher Feiertag – trotz Corona

In Lörrach soll ein Blumenteppich gelegt werden, zu dessen Gestaltung alle eingeladen sind. Ab Dienstag, 9. Juni, 16 Uhr, bis Mittwoch, 10. Juni, 15 Uhr wird im Pfarrgarten von St. Bonifatius ein großflächiges Bild ausliegen. Interessierte werden gebeten, Blumenblätter und Blüten mitzubringen und diese alleine oder mit ihrer Familie auf das dafür vorbereitete Bild zu legen Der fertige Blumenteppich wird dann in den Gottesdienst integriert, der am Fronleichnamstag um 17 Uhr online gestellt wird.

Da am Fronleichnamsfest nicht wie gewohnt in einer Prozession die Monstranz mit dem Leib Christi durch die Straßen getragen werden kann, schlägt die Gemeinde eine Alternative vor: „Machen Sie sich am Fronleichnamstag auf Ihren ganz persönlichen Prozessionsweg vom Lörracher Alten Markt über den Senser Platz zum Rathaus und dann zur Bonifatiuskirche.“ Dazu wurde ein Stationenweg vorbereitet, den Interessierte zum Fronleichnamstag in den Kirchen und auf der Homepage finden. Wer ein Smartphone besitzt, kann an den Stationen zusätzliche Anregungen per QR-Code erhalten.