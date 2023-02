Lörrach Ein hohes Niveau

Am Sonntag war es wieder so weit. Der Regionalwettbewerb für den Landkreis Lörrach wurde unter Federführung der Städtischen Musikschule Lörrach ausgetragen. Jährlich wechseln die Instrumentenkategorien, in denen der Wettbewerb ausgetragen wird. In Lörrach standen nur die Instrumente Klavier Solo und Drumset Pop im Wettbewerb. 16 Pianisten in sieben Altersgruppen und sechs Schlagzeuger in drei Altersgruppen waren für den Regionalwettbewerb angemeldet. Während sich die Schlagzeuger in den Schlagzeugräumen im Untergeschoss der Außenstelle der Musikschule Lörrach in der Hebelschule trafen, traten die Pianisten im Saal der Städtischen Musikschule an der Luisenstraße an.