Lörrach Ein kühner Traum wurde wahr

Martina und Klaus-Dieter John brennen für ihre Arbeit. Die heute 60- beziehungsweise 61-Jährigen waren in jungen Jahren auf Rucksackreise in Südamerika unterwegs, sahen hier das Elend der Quechua-Indianer, fehlende medizinische Versorgung und viel Leid. Beiden war schon lange klar, dass sie ihr Lebensziel als Ärzte in der „Dritten Welt“ finden wollen. Fünf Jahre war das tief gläubige Paar in einem kleinen Missionsspital in Ecuador tätig und sammelte so Erfahrung.