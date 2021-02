Lörrach „Ein Lächeln auf die Lippen zaubern“

Auch wir verschließen uns modernen Medien gerade in der aktuellen Situation (Facebook, Homepage etc.) nicht, um weiterhin fasnachtsbegeisterte und junge Leute für unsere Buurefasnacht zu gewinnen.

Dabei darf die Wichtigkeit der Printmedien bei allem nicht untergehen, da auch viele Narren gerne die Tageszeitung im Briefkasten haben. Trotzdem versuchen wir mit unseren Veranstaltungen althergebrachte Traditionen wie Hemdglunggi, Brauchtumsumzug und Adrüllede am Leben zu erhalten und den Menschen näher zu bringen.

Frage: Wie feiert die Buurefasnacht ihr 60-jähriges Bestehen in der aktuellen Zeit?

Da viele Präsenzveranstaltungen nicht möglich waren oder sind, sind wir dazu übergegangen, die Narren zu animieren, sich Gedanken zu machen, wie Fasnacht noch gefeiert werden kann. Hier kann jede närrische Familie für sich eine Fasnacht zu Hause machen.

Viele Fenster in Hauingen sind geschmückt und dekoriert, auch einige Schaufenster. In diesem Jahr haben wir eine Laufausstellung in der evangelischen Kirche in Hauingen, und auch die modernen Medien wurden und werden viel mehr mit einbezogen. Über diese Wege können wir auch viel mehr Menschen erreichen, ihnen die Buurefasnacht näherbringen und ihnen in dieser tristen Zeit ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Frage: Welches sind die Alleinstellungsmerkmale der Hauger Buurefasnacht?

Eine Besonderheit und ein Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich die schaurig-schöne Adrüllede unserer Buurefasnacht am Hemdglunggi-Donnerstag. Die Veranstaltung ist einmalig in der hiesigen Region und zieht alljährlich einige Hundert Zuschauer an.

Frage: Haben die Cliquen genügend Nachwuchs?

Nach wie vor haben einige Cliquen großen Zulauf. Insbesondere so genannte Familiencliquen erfreuen sich großer Beliebtheit. Trotzdem darf man nicht verhehlen, dass die eine oder andere Clique Nachwuchsprobleme hat und wohl auch von der Fasnachtsbühne gänzlich verschwindet. Dies ist für unsere Region jedoch nicht untypisch. Auch in anderen Narrenzünften und Cliquen herrscht ein Kommen und Gehen.

Frage: Höhepunkt in Hauingen ist der Brauchtumsumzug. Woher kommen die Teilnehmer und wie viele sind es üblicherweise?

Unsere Teilnehmer kommen „normalerweise“ aus der Ortenau, aus dem Breisgau, vom Bodensee, aus Karlsruhe und auch aus der benachbarten Schweiz. Wir mussten zuletzt eine Obergrenze von 3000 Hästrägern vorgeben. Das erlaubt uns, aus unzähligen Anmeldungen einen für uns qualitativ hochwertigen Brauchtumsumzug auf die Beine zu stellen.

Frage: Weshalb verzichten die Hauinger Cliquen auf den Wagenbau, der einst große Tradition hatte?

Ein Grund sind sicherlich die fehlenden Räumlichkeiten (Scheunen, Werkhallen etc.) und die nicht mehr so oft vorhandenen Möglichkeiten, Gespanne (Traktoren oder Fuhrwerke) einzusetzen. Ein weiterer Grund sind die strengen Wagenbaurichtlinien des Regierungspräsidiums, die viele abschrecken, einen Wagenbau durchzuführen. Unterstellmöglichkeiten außerhalb der Fasnacht sind - wie oben beschrieben - immer schwieriger zu bekommen oder mit hohen Kosten verbunden.

Frage: Wie hält es die FG Buurefasnacht Hauingen mit dem Jugendschutz (Alkoholausschank, Prävention)?

Dies ist für uns ein sehr wichtiges Thema und wird im Rahmen unserer Buurefasnachtsveranstaltungen sehr ernst genommen. Jugendschutz betreiben wir seit 2011 in enger Zusammenarbeit mit der Suchtprävention der Villa Schöpflin (Projekt HaLt). Hier haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.

Frage: Welche persönlichen Wünsche haben Sie an die Buurefasnacht der Zukunft?

Als traditionsbewusster Brauchtumsverein wollen wir für die Zukunft das Weiterbestehen der Buurefasnacht in Hauingen - so wie wir sie kennen und lieben. Und wir freuen uns auf ein baldiges, hoffentlich persönliches Wiedersehen mit allen Freunden der Buurefasnacht Hauingen.