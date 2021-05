Lörrach Ein Leben für den Jazz

Barbara Büche besuchte das HTG, die Höhere Handelsschule und die Frauenfachschule. „Eigentlich wäre ich gerne Schneiderin mit einem eigenen Atelier geworden“, gestand die Ehefrau im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber die Eltern seien dagegen gewesen.

So stieg sie in den Beruf der Buchhalterin ein. Viele Jahre arbeitete sie im Hafengebiet von Weil am Rhein. Zoll- und Steuererklärungen seien da ihr tägliches Brot gewesen. Ihrem Ehemann half sie tatkräftig bei der Organisation und der Künstlerbetreuung beim Jazztone.

Nach Hobbys braucht man bei Werner Büche nicht zu fragen. All seine freie Zeit steckt er seit über 60 Jahren in die Organisation von Jazzkonzerten. Die Lieblingsbeschäftigung von Barbara ist ihr Garten. „Viele sagen, ich hätte einen grünen Daumen“, schmunzelt sie. Früher fuhr das Ehepaar an den Wochenenden gerne zu seinem Wohnwagen. Auch Fernreisen, beispielsweise in die Karibik, haben Eindruck hinterlassen.

Die Corona-Krise verlangt dem Ehepaar derzeit einiges ab. Seit einem Jahr liegt das Jazztone am Boden. Die Miete läuft weiter und Einnahmen fehlen. Den Mitgliedern des Jazz-Clubs habe man den Beitrag für 2020 erlassen – dafür hätten diese eine Spendenaktion zu Gunsten notleidender Künstler gestartet.

Ein Konzert mit Nice Brazil wurde zunächst versuchsweise per Live-Streaming aus dem Jazztone gesendet. 283 Zuschauer waren eingeloggt. „Ein schöner und unerwarteter Erfolg, der Hoffnung macht“, so Werner Büche. Durch eine großzügige Spende des Jazzverbands Baden-Württemberg könne man jetzt an eine eigene Streaminganlage denken.

Die Redaktion gratuliert herzlich und wünscht noch viele gemeinsame Jahre in Gesundheit.