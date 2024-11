Lörrach: Ein Maler, den es zu entdecken lohnt

Expressiver Realismus

Anlass für diese Kabinettsausstellung sind drei Neuerwerbungen des Lörracher Museums, das bisher nur wenige Arbeiten von Emil Bizer in seiner Sammlung hat. Mit Unterstützung des Museumsfonds in der Bürgerstiftung konnten drei herausragende Ölbilder Bizers neu erworben werden. Sie bereichern nun die Sammlung und unterstreichen das Bestreben des Museums, die bildende Kunst stärker in die Dauerausstellung einzubeziehen.

Einen „Markgräfler Weltbürger“ hat ihn der Kunsthistoriker Hans H. Hofstätter genannt: Emil Bizer (1881 bis 1957), der viele Jahrzehnte in Badenweiler gelebt hat, gilt als einer der wichtigsten Vertreter des expressiven Realismus am Oberrhein. Er teilt biografisch viele Gemeinsamkeiten mit seinem Kollegen Adolf Strübe, ist aber im Lörracher Raum nicht so präsent wie dieser. Daher soll Bizers Werk mit dieser Präsentation erneut ins Licht gerückt werden.