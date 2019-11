Lörrach Ein musikalisches Ereignis

Das tat der Qualität der Spohrschen Musik mit ihrem frühromantisch sanften Idiom gut, die somit allein schon vom Instrumentalen her ins beste Licht gerückt wurde. Denn beim Capriccio Barockorchester stimmt es an allen Pulten: von den sauberen Hörnern bis zur trocken knalligen Pauke, von den prächtigen Streichern bis zu den präzisen Bläsern mit dem hörbar exponierten Blech.

Dass sich ein klangprächtiges Hörbild ergab, in diesem Werk, das doch mehr eine Trostfunktion vermittelt als eine Schreckensvision, obwohl ja Spohr sich mit der Apokalypse auseinandersetzt, lag aber auch zum Wesentlichen an den vereinten drei Chören. Die evangelische Kantorei Lörrach und der katholische Kirchenchor Schopfheim, verstärkt durch Dieter Zehs Grenzacher Kantorei, gaben im Chorraum allein schon ein imposantes Bild ab.

Unter Mölders sichtlich engagierter und prägnanter Leitung sangen die Kantoreien mit großer Überzeugung von den letzten Dingen, oft in Verbindung mit einem oder allen vier Solisten und in kantablen, durchaus melodiösen Rezitativen. Die Chöre präsentierten sich hervorragend instruiert, voller Sorgfalt und Verständnis, anschaulich, klar und deutlich in der teilweise erregten Darstellung der endzeitlichen Schilderung.

Die einzelnen Szenen kulminierten im zweiten Teil in „Gefallen ist Babylon, die Große“(Nr.15). In dieser sehr dramatischen Szene bewährten sich Chor, Orchester und Solisten aufs Beste; auch in einigen fugierten Passagen schlugen sich die Chöre wacker. Vorausgegangen war das aufwühlende Rezitativ „Die Stunde des Gerichts“, wo man die qualitätsvollen Blechbläser bewundern konnte.

Auch das stimmlich harmonisch wirkende Vokalquartett mit dem textverständlich deklamierenden, hellen Tenor Laurin Oppermann als Erzähler, der beseelt singenden Sopranistin Andrea Nübel und Altistin Heike Werner und dem opernhaft agierenden Bassisten Edward Vehenara überzeugte in den lyrischen und rezitativischen Passagen.

Im stimmigen Gesamtklang wurde durch alle Beteiligten die Eleganz und die ariosen Qualitäten der Musik, die zwischen Klassik und Romantik pendelt, deutlich gemacht. Es ist das Verdienst des ökumenischen Festivals der Kirchenmusik Lörrach, einem originären Werk mit individuellen Zügen, das unverständlicherweise in Vergessenheit geraten ist, zu einem neuen „goldenen Herbst“ zu verhelfen. Ein musikalisches Ereignis!