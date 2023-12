Lörrach: Ein Nachbarschaftsprojekt lässt Fenster und Menschen strahlen

Das brachte zwei Mädchen, Johanna und Magdalena (damals fünf und acht Jahre alt) mit ihrer Mutter Christina auf die Idee, ein gemeinsames Projekt in der Nachbarschaft zu starten, bei dem ein Gefühl der Verbundenheit und weihnachtliche Stimmung auch unter Wahrung der damals aktuellen Regelungen möglich sein würden: Einen gemeinsamen leuchtenden Adventskalender an 24 Fenstern des Innenhofs Ludwig-Goll- Weg/Feldbergstraße/Mozartstraße vom 1. Dezember bis zum Heiligabend am 24. Dezember sollte es geben. Jeden Tag würde ein neues Fenster mit der Zahl des Datums – individuell und kreativ gestaltet – erleuchten und Anwohnern und Spaziergängern Freude beim Suchen und Bewundern schenken.

Die drei beschrieben ihre Idee in einem Brief an die Nachbarn, eröffneten einen digitalen Kalender zur Verteilung der Daten und verteilten den Brief mit dem Link rund um den Innenhof in zirka 100 Briefkästen.