Lörrach Ein neues „Schaufenster“ für das Breitband

Unsere Empfehlung für Sie Weil am Rhein Technisches Herz schlägt bald IT: Richtfest am Rechenzentrum in Haltingen / Die Digitalisierung vorantreiben

Um Unversorgte gekümmert

„Wir gestalten die Infrastruktur der Zukunft“, erklärte Minister Strobl in seiner Rede. Baden-Württemberg sei Innovationsregion Nummer eins in Europa. „Diesen Vorsprung müssen wir in der digitalen Welt verteidigen, erhalten und ausbauen.“ Wenn man von Lörrach spreche, würde die Verortung zwar mit „unten links“ beschrieben. Vielmehr sei Lörrach „ganz oben bei der Digitalisierung“. Schon 2016 habe er das Ziel ausgegeben, auch den letzten Schwarzwaldhof ans schnelle Internet anzubinden. Seitdem sei das schon bei Tausenden erfolgt.

In bestimmten Lagen des Landes würden dies private Telekommunikationsunternehmen nicht machen, daher sei der Zusammenschluss im Zweckverband auch so wichtig. „Wir haben uns um die gekümmert, die nicht haben“, konterte Strobl Kritik, dass Baden-Württemberg in der Summer erst einmal weniger Haushalt so angeschlossen haben. In einer zweiten Stufe werde sich das ändern, da nun urbanere Bereiche an der Reihe sind.

In diesem Zuge werde zugleich der Mobilfunkausbau unterstützt, da Funkmasten auch schnelles Internet benötigten. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass es privater Telekommunikationsunternehmen bedürfe, um dei weiteren Milliarden-Investitionen gemeinsam zu schultern.