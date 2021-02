Lörrach Ein Plan mit Licht und Schatten

Mit der Realisierung von rund 90 Wohneinheiten auf den Grundstücken der Firmen Vukovic, Lasser und der Stadt Lörrach soll vor allem neuer Wohnraum geschaffen werden – in einem Quartier, dass trotz seiner Zentrumsnähe bislang ein weitgehend unbeachtetes Nischendasein führte.

Daneben biete eine Nachverdichtung die Chance, den südlich an das Plangebiet angrenzenden Engelplatz als Treff- und Versorgungspunkt für die umliegenden Wohnquartiere aufzuwerten, erläuterte Antje Schnacke-Fürst vom Fachbereich „Stadtentwicklung und Stadtplanung“. Vorgesehen sind auch Ladeneinheiten in den Erdgeschosszonen am Engelplatz – dies in Einklang mit den Zielen des Märkte- und Zentrenkonzepts.

Darüber hinaus soll die Aufenthalts- und Gestaltungsqualität durch die Verlagerung oberirdischer Stellplätze in eine Tiefgarage ebenso verbessert werden wie durch neue Vernetzung der Fuß- und Radwege zwischen der Innenstadt und den Wohngebieten auf dem Hünerberg.

Diese Ansätze unterstützten die Fraktionen.

Der Bebauungsplan

Der aus dem Architekturwettbewerb hervorgegangene Siegerentwurf des Konstanzer Büros „bächlemeid“ wurde auf Grundlage der Empfehlung des Gestaltungsbeirats ebenso überarbeitet wie der Entwurf des Büros Geisel für das nördlich angrenzende Grundstück der Firma Lasser. Die beiden Entwürfe bilden die Grundlage des Bebauungsplans „Nördlich Engelplatz“, der vom Büro fsp, Freiburg, erarbeitet wird und den knapp 1,8 Hektar großen Geltungsbereich zwischen Wallbrunnstraße, Hünerbergweg, Leimstiegenweg und Bergstraße umfasst.

Der Bebauungsplan soll neben dem Rahmen für die Hochbauprojekte auch Nachverdichtungsoptionen für den Bereich der Grundstücke an der Bergstraße berücksichtigen.

Polarisierend wirken sich vor allem die Maße des Hochhauses an der Wallbrunnstraße aus, das mit 14 Stockwerken geplant ist, wie Denise Becker von fsp erläuterte. Sie wies auf die Bedeutung des Hauses für die Gesamtzahl der Wohnungen im Quartier hin, der Schattenwurf des Gebäudes sei nach geltenden Vorschriften nicht zu beanstanden.

Die Fraktionen

Gleichwohl sah Fritz Böhler (Grüne) die Höhe als „problematisch“ an – der umliegende Raum werde dadurch abgewertet. Zudem werde im Plangebiet „Wohnraum im gehobenen Segment“ geschaffen: Der Strukturwandel komme gerade denjenigen nicht zu Gute, die über geringere finanzielle Mittel verfügten.

Er forderte ebenso wie Christa Rufer (SPD) und Matthias Koesler (FDP) ambitioniertere Aussagen zu Begrünung und der Energieversorgung im Quartier.

Becker erläuterte in diesem Zusammenhang, dass solche Fragestellungen nicht Inhalt des Bebauungsplans seien, aber gleichwohl an anderer Stelle berücksichtigt würden. So sei etwa auf sämtlichen Häusern eine Dachbegrünung vorgesehen.

Böhler ermutigte die Stadt zu einem selbstbewussteren Auftreten gegenüber Investoren: Diese müssten „nicht gepampert werden“. Die Kommune solle klarer zum Ausdruck bringen, was sie wolle und erwarte – etwa bei den Themen Klimaschutz und Energieversorgung.