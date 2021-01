Lörrach Ein „Schmuckstück“ soll entstehen

Direkt vor dem „LÖ“ wird die Erweiterung der Fußgängerzone in die Palmstraße vorgeschlagen. Auf etwa 50 Meter sollen unterschiedliche Elemente wie Terrassenflächen für Restaurants und Ruhebänke zum Verweilen einladen. Soweit möglich, werden hier auch mehrere Bäume gepflanzt. Für die Turmstraße ist vorgesehen, die bestehende Fußgängerzone im Abschnitt zwischen Grabenstraße und Bahnhofsplatz auch als solche erlebbar zu machen. Hierfür soll die Straßenoberfläche neu gestaltet werden. Außerdem ist vorgesehen, die vorhandene Bushaltestelle in die Straße Am Hebelpark zu verlegen. Auch dort soll die Straße durch eine neue Gestaltung in der Aufenthaltsqualität verbessert werden. „Wir haben die große Chance, die Innenstadt an einer Schlüsselstelle aufzuwerten. Mit dieser Maßnahme werden wir den Hauptbahnhof mit dem neuen ’LÖ’ und Lörrachs Zentrum noch besser verknüpfen“, so Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Die Kostenschätzung beläuft sich auf 2,75 Millionen Euro. In dieser frühen Phase beträgt die Kostenunsicherheit aber bis zu 50 Prozent. Für die Umsetzung der Maßnahme sind im Rahmen des Sanierungsprojektes Nördliche Innenstadt Fördermittel des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 860 000 Euro zu erwarten. Des Weiteren wird sich der Investor des „LÖ“, gemäß dem städtebaulichen Vertrag, an den Umbaumaßnahmen finanziell beteiligen. Eine Summe, wie hoch diese Beteiligung ist, nannte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic nicht.