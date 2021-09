Lörrach Ein Sieben-Meilen-Schritt

Von Guido Neidinger

Lörrach. „Das ist ein Sieben-Meilen-Schritt für die Schulen“, freute sich Oberbürgermeister Jörg Lutz am Donnerstag Abend in der Sitzung des Hauptausschusses. Was er damit meinte: Per Richtfunkantennen und per VPN werden 14 Lörracher Schulen digital miteinander verbunden und erhalten so ein stabiles und starkes WLAN sowie neue Netzwerkkomponenten. Der Server als Steuerungszentrale erhält seinen Standort am Hans-Thoma-Gymnasium. Auch eine Anbindung per Richtfunk an das Netz der Dualen Hochschule ist geplant. Vorgestellt wurde das umfangreiche Projekt von Christian Moser, dem IT-Koordinator für die Digitalisierung der Schulen bei der Stadt Lörrach.