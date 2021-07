Lörrach Ein Sommer voller Aktionen

Am 30. Juli um 16 Uhr gastiert das Kindertheater Achim Sonntag mit dem Mitmachtheater „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ in Lörrach. Die Veranstaltung rund um die beliebte Geschichte von Axel Scheffler und Julia Donaldson ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und findet an der Konzertmuschel im Rosenfelspark statt. Restkarten sind 30 Minuten vor der Veranstaltung erhältlich. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im „TonArt“ auf dem Rosenfels-Campus statt. Hierfür können aufgrund der begrenzten Raumkapazität keine Restkarten mehr verkauft werden.

Beim „Mädchenkram“ am 4. August von 14 bis 16 Uhr sind alle Mädchen und interessierten Jungs zwischen neun und zwölf Jahren eingeladen, Schatzkästchen und Stofftaschen zu gestalten. Anmeldungen sind bis 31. Juli per E-Mail oder in der Bibliothek vor Ort möglich.

Wer lieber Großes bastelt, ist beim „Tüftel-Treff“ am 11. August von 14 bis 16 Uhr richtig. Kinder von sechs bis zehn Jahren können sich aus einem großen Karton ein Hosenträgerauto basteln und damit im Anschluss an einem Rennen teilnehmen. Hier sind Anmeldungen bis 6. August möglich. Weitere Infos zu allen Angeboten unter www.stadtbibliothek-loerrach.de, Anmeldungen und Bestellungen sind zu den Öffnungszeiten in der Bibliothek oder unter E-Mail an stadtbibliothek@ loerrach.de möglich.