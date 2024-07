Lörrach: Ein Tag im Zeichen des Diensts am Mitmenschen

Tatkräftig angepackt

Außerdem wurde an unterschiedlichen Orten Müll aufgesammelt und in der Unterkunft für obdachlose Menschen in Schopfheim wurden Malerarbeiten vorgenommen. In Bamlach konnte im Pflegeheim für Geflüchtete (mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen) aus der Ukraine praktisch mit angepackt, Gartenarbeit verrichtet und bei den Vorbereitungen für ihr Sommerfest geholfen werden.

Selbstloser Einsatz

„Den selbstlosen Einsatz vieler Menschen zu sehen, ist wirklich bewegend und schenkt Hoffnung für unsere Gesellschaft“, wird Lörracher in der Mitteilung abschließend zusammenfassend zitiert.

Monatliche Projekte der Offenen Tür Kirche und anderer Werke können auf www.serveday.de eingesehen werden. Interessenten können sich per E-Mail an an wirhelfen@offenetuer.com wenden.