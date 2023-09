Lörrach Ein Teilnehmer aus Wuppertal dabei

Das Miteinander pflegen

„So schön wie das Wetter war, so schön waren auch das sportliche Miteinander auf dem Tennisplatz und an den Schachbrettern sowie der anregende Austausch beim anschließenden Abendessen“, heißt es. Mit 20 Teilnehmern, darunter auch eine Frau, sei man nun an der Kapazitätsgrenze angekommen und habe perfekte Bedingungen gehabt. Laut Veranstaltern war das Turnier erneut hochkarätig besetzt, unter anderem mit dem Schach-Tennis-Weltmeister der Senioren Klaus Gschwendter und dem Fide-Meister Matthias Rüfenacht, der das Turnier bereits vier Mal gewinnen konnte (siehe Info-Kasten). Teilweise waren die Teilnehmer von Weitem angereist, so so etwa Leander Plassmann, der eigens aus Wuppertal nach Lörrach kam. Fünf Teilnehmer waren zum ersten Mal dabei. Der Schachlub hofft darauf, dass die Neuzugänge in den nächsten Jahren wieder mit dabei sind.

Die besten drei Spieler

Nach dem Tennisteil hatte Klaus Gschwendtner die Nase vorn, was aber nach dem Schleifchenturniermodus (wir berichteten) noch kein Garant für den Gesamtsieg ist. So blieb es laut den Veranstaltern bis zum Schluss spannend. Gschwendtner konnte seinen Vorsprung im zweiten Teil hauchdünn über die Ziellinie retten.