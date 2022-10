Lörrach Ein Treff der Generationen

Auf die Frage, was sie antreibe, mit so viel Engagement dabei zu sein und mit der Elternschaft ein so großes Fest auf die Beine zu stellen, antwortet Eiers: „Ich bringe mich als Elternteil in die Schule meiner Kinder ein, weil ich ihnen zeigen möchte, wie wichtig es ist, auch ehrenamtlich Dinge in der Freizeit zu tun und was man dadurch gemeinsam alles schaffen kann. Und außerdem mache es einfach Spaß, in netter Runde etwas wachsen zu sehen.“