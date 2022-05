Lörrach Ein überzeugendes Debüt

Zwischen Bewunderung und gepflegter Langeweile

Was heute eher als müder Effekt wahrgenommen wird, dürfte das Publikum zu Zeiten Händels noch köstlich amüsiert haben. So finden sich „feurige Donnerschläge“ in den Pauken oder putzige Unisoni für „lautere“ und „noch lautere“ Klänge beim „Zerreißen der Fesseln des Schlafes“. Man schwankt zwischen Bewunderung und gepflegter Langeweile angesichts einer Satzkunst, die es versteht, aus zwei Ausrufen wie „Glückliches Paar! Nur dem Wagemutigen gebührt die Schöne!“ redundante, fünfminütige Musik herauszupressen.

Unaufgeregte und gleichwohl unmissverständlich deutliche Zeichengebung

Der neue Leiter des Motettenchors Joss Reinicke übernahm die Konzertproduktion von seinem verdienten Vorgänger Stephan Böllhoff und lieferte damit ein überzeugendes Debüt. Sein Dirigat zeichnete sich vor allem durch eine unaufgeregte, sparsame und gleichwohl unmissverständlich deutliche Zeichengebung aus.

Artikulatorisch markante, klangintensive Interpretation

Dem Motettenchor gebührt Respekt für eine artikulatorisch markante, klangintensive Interpretation und das Barockorchester L’Arpa Festante verstand es, differenzierte Charaktere zwischen plastischer Polyphonie und Momenten tonmalerischer Textausdeutung zu setzen. Darüber hinaus korrespondierten der auf Darmsaiten basierte Streicherklang und die dezenten Klänge von Oboen, Fagotten, Blockflöten und Barocktrompete vorzüglich mit dem geschmeidigen Klang der drei Solisten.

Glänzende Solisten

Dabei nutzten sie die tonmalerischen Elemente der kompositorischen Vorlage klug für berührende Klangmomente. So bot die Sopranistin Siri Karoline Thornhill in der Arie „The prince, unable to conceal his pain“ zauberhafte Seufzer, der Tenor Raphael Höhn schuf im Accompagnato „Thus long ago“ sanftes kantables Verlangen über dem vehementen Strich der Streicher, der „die Seele zum Zorn anstachelte“. Bariton Markus Volpert schließlich zeigte in der Arie „Revenge, Timotheus cries“ im Wechselgesang mit einem äußerst agil musizierenden Trompetensolisten einnehmende sonore Wucht.

Das Publikum im ausverkauften Burghof quittierte die gelungene Interpretation des gesamten Ensembles mit lang anhaltendem Applaus.