Lörrach Ein unverzichtbarer Wohlfühlort

Stefanie Müller, Direktorin des Hebel-Gymnasiums: „Die Schulgemeinschaft des Hebel-Gymnasiums gratuliert herzlich zum 25. Geburtstag! 25 Jahre Kamel-ion auf dem Campus stehen für viele Schüler unserer Schule für einen Ort, an dem gutes, selbstgekochtes Essen verzehrt werden kann, an dem man sich im Haus oder im Garten zum Plausch treffen kann und auch für einen Ort, der in der Corona-Zeit zu uns an die Schule gekommen ist, als sich die Klassenstufen in den Pausen lediglich in ihren Pausenarealen aufhalten durften. Vielen Dank für die guten Ideen und das Engagement!“