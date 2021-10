Lörrach Ein Zuhause auf Zeit

Baustein der Versorgung des Landkreises

Auch dem Landkreis und der Stadt Lörrach, mit denen der Neubau abgestimmt wurde, dankte er.

Historiker Hubert Bernnat erinnerte an die bewegte Geschichte des Vorgängerbaus.. Im Jahr 1860 zogen die ersten evangelischen Knaben in das „Rettungshaus Friedrichshöhe“ ein. Sie arbeiteten in der Landwirtschaft mit und gingen zur Schule. Ziel war, sie später in christlichen Familien unterzubringen. Bernnat berichtete von Erweiterungs- und Umbauten des Hauses Nummer 111, sprach über die Zeit des Nationalsozialismus und über den Wandel zur modernen heilpädagogischen Jugendhilfeeinrichtung der Diakonie, zu der stationäre und Tagesgruppen und eine Schule gehören.

Architekt Roland Böttcher dankte allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Lörrachs OB Jörg Lutz gratulierte Kindern, Jugendlichen und allen Beteiligten zum neuen Haus. Der Wandel in der Jugendhilfe spiegele sich in dem Gebäude wider, sagte die Sozialdezernentin des Landkreises Elke Zimmermann-Fiscella. Gerade die Tagesgruppen seien ein wichtiger Baustein in der Versorgung des Landkreises.