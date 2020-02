Lörrach Einblicke aus erster Hand

Im Vorfeld hatten sich die Schüler von „Hebel“ und Hans-Thoma-Gymnasium für zwei Berufsfelder angemeldet. Nach einer Begrüßung in der TonArt-Aula verteilten sich die Schüler in den Räumen und nahmen an zwei 45-minütigen Gesprächsblöcken zu verschiedenen Berufsfeldern teil. Auch in diesem Jahr war der Bogen der Berufsauswahl weit gespannt. Die Jugendlichen konnten zwischen 18 Berufsfeldern aus sehr unterschiedlichen Bereichen wählen: Lehramt, Biologie/Chemie, Journalismus, Polizei, Rechtswissenschaft, Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung, Sozialwesen, Ingenieurwesen, Informatik/Wirtschaftsinformatik, Musik, Psychologie, Grafik-Design, Architektur, Medizin, Pharmazie/Medizinische Forschung, Archäologie, VWL/BWL.

Die bewährte Gesprächsplattform, bei der die Schüler mit „alten Hasen“ in den Austausch gingen, wurde in diesem Jahr sehr erfolgreich erweitert, indem auch ehemaliger „Hebelianer“ aus ihrem laufenden Studium berichteten und auf zahlreiche Fragen antworteten. Diese Erweiterung soll auch in den kommenden Veranstaltungen fortgeführt werden.