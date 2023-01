„Im deutschen Bildungssystem stehen viele Möglichkeiten offen, beginnend mit einer Lehre oder einem dualen Studium sowie einem Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder einer Universität“, erläutert Heike Walterscheid, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der DHBW Lörrach und Vorstandsmitglied im Rotary Club Lörrach. Sie hat den Abend federführend organisiert und begrüßte Schüler und Referenten im Georg H. Endress-Auditorium auf dem Campus. Gerhard Jäger, Rektor der DHBW Lörrach, richtete per Video eine Grußbotschaft an die Gäste.