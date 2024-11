Lörrach: Einblicke in Waldorfschule

Wer Genaueres zur Waldorfpädagogik, ihrer Geschichte und den Arbeitsmethoden dieser Schulform wissen wollte, konnte bei einem Vortrag von Angelika Langner und Tatjana Sykora, zwei erfahrenen Waldorfpädagoginnen, wertvolle Einblicke gewinnen und Fragen stellen. Ein Punkt, den Sykora besonders hervorhob, ist, dass der Lehrplan an die Entwicklung des Kindes angepasst ist. Dieses Prinzip finde sich in jeder Unterrichtsstunde wider, auch im Aufbau der so genannten Epochen und Auswahl der Themen. Sie freute sich über das rege Interesse zahlreicher neuer Familien und den lebendigen Dialog der dabei entstand.