Lörrach: Einblicke ins Übergangswohnheim

Der Verein engagiert sich für wohnungslose Menschen. Er lud am Freitag in die Basler Straße 38 ein. Bei strahlendem Herbstwetter und einem reichhaltigen Kaffee- und Kuchenbuffet nutzten zahlreiche Interessierte die Gelegenheit, die Räumlichkeiten des Übergangswohnheims zu besichtigen. Neben der Wärmestube und den Gemeinschaftsräumen wurde auch ein Bewohnerzimmer gezeigt, was den Gästen einen direkten Einblick in den Alltag im Heim ermöglichte.