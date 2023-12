In der Nacht auf Freitag schlug ein Unbekannter nach Angaben der Polizei ein Fenster einer Seniorenresidenz in der Friedrich-Hecker-Straße ein, um ins Restaurants einzudringen. Der Unbekannte versuchte wohl einen kleinen Tresor aufzubrechen, was aber nicht gelang. Augenscheinlich wurden auch keine anderen Sachen aus dem Restaurant entwendet, so die Polizei.