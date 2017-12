Lörrach Einbruch in Schmuckgeschäft

Lörrach. In ein Schmuckgeschäft in der Basler Straße ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden.

Die unbekannten Täter hebelten gegen 1.44 Uhr mit massiver, brachialer Gewalt die Ladentüre auf, gelangten allerdings wegen einer hinter der Tür stehenden Schrankuhr nicht weiter in das Innere des Geschäfts. Entwendet wurde nichts, an der Tür entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden, so die Angaben der Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Revier Lörrach unter Tel. 07621/176-500 entgegen.