Zwei Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 22.25 Uhr versucht, in ein Haus in der Seelhofstraße in Lörrach-Tumringen einzudringen. Im Wohnhaus war zur Tatzeit niemand anwesend. Die Männer hatten sich an einem Fenster zu schaffen gemacht und wurden dabei von einer aufmerksamen Spaziergängerin ertappt. Die Tatverdächtigen flüchteten dann über einen Fußweg in Richtung alte Mühlestraße. Sie waren laut Polizeiangaben dunkel bekleidet mit Kapuzenpullovern, etwa 1,70 Meter groß und hatten sich in einer nichtdeutschen Sprache unterhalten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die weitere Sachbearbeitung hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen (Kontakt Tel. 07621 / 176-0).