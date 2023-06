Lörrach Eine Band, die irischen Folk mit Punkrock vereint

In 25 Jahren und bei tausenden Konzerten weltweit haben „Flogging Molly“ die Grenzen zwischen den Genres überschritten und sind zu einer Band geworden, die buchstäblich an einem Tag mit den irischen Folklore-Musikern „The Chieftains“ und am nächsten mit der Heavy-Metal-Band „Motörhead“ die Bühne teilen könnte. Das ist laut Ankündigung in der 25-jährigen Karriere der Band auch tatsächlich bereits passiert. Mittlerweile besuchen Fans mehrerer Generationen die Konzerte der Band. Ein klarer Beweis für ihre anhaltende Relevanz, weswegen sich Punk- und Folk-Fans freuen dürfen, die Band am Dienstag, 6. Juni, im Burghof bei einer von drei deutschen Shows live erleben zu können.