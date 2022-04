Lörrach Eine beeindruckende Inszenierung

Auf die Frage, warum sich die Klasse für dieses Thema entschieden und wie es sich auf die einzelnen Jugendlichen ausgewirkt habe, antwortet Regisseur Lang, dass es ein Stück mit „Tiefe, Drama und Humor“ sei und daher für sie wie „maßgeschneidert“. Der Probenprozess war aufregend, „da in einem Klassenspiel der achten Klasse die meisten zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Theaterbühne stehen und es, gerade in diesem Alter, extrem viel Mut benötigt, Lebendigkeit und Emotionen so offen zu zeigen.“ Die letzte Woche sei am spannendsten gewesen, bemerkt Lang, „da am Schluss in kürzester Zeit am meisten passiert“ sei. Besonders reizvoll sei die Entwicklung der Schauspieler zu beobachten, „wenn plötzlich von eher zurückhaltenden Darstellern eine unvorhersehbare Lebendigkeit und Komik an den Tag gebracht wird. Das sind magische Momente, in denen aus kleinen unscheinbaren Schülern große Stars werden.“