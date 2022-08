Lörrach Eine Bleibe für Bedürftige

Die Bewohner

Konnte Pro Digno im Jahr 2015 noch 25 Menschen unterbringen, so ist nun Platz für 38. Nicht allein am Hauptstandort freilich, sondern zusätzlich in mehreren externen Wohnungen, darunter auch eine Frauenwohnung. In diesen wohnen die Menschen im Rahmen des Projektes „Pro Integra“ vergleichsweise eigenständig, befinden sich gleichwohl weiterhin unter den Fittichen von Pro Digno und werden bei Anliegen betreut.

Wiedereingliederung

Ziel ist die „schrittweise Wiedereingliederung der Menschen in das soziale Gefüge der Gesellschaft“, wie der Verein in seinem Bericht festhält – etwa, indem die Wohnkompetenz gestärkt wird.

In diesem Sinne konnte der Verein im vergangenen Jahr den ein oder anderen Erfolg verbuchen. Vier Bewohner wechselten in eine eigene Wohnung. Zwei Bewohner fanden einen Platz in einem Heim und in einer Therapie. Auf der anderen Seite musste fünf Bewohnern gekündigt werden, weil sie gegen die Hausordnung verstießen – etwa durch Dealen im Haus oder durch aggressives Verhalten bei Trunkenheit.

Die Helfer

Mehr Bewohner bedeuten auch mehr Betreuungsaufwand. Aktuell gibt es vier Festangestellte in Teilzeit, vier Mini-Jobber, eine ehrenamtliche Psychologin und eine ehrenamtliche Betreuerin für die aufgenommenen Frauen; die Pensen wurden zum Teil erhöht.

„Für den zukünftigen erhöhten Personalbedarf sind wir auf Spenden angewiesen“, macht Bonfiglio deutlich. Gefragt sind natürlich auch ehrenamtliche Helfer – konkret etwa für die Betreuung der Wärmestube oder für den Samstagsbrunch. „Die Bewohner sollen die Möglichkeit bekommen, Gemeinschaft zu erleben“, erklärt der Verein zur Bedeutung solcher Initiativen.

Corona

Gerade diese sei während er Corona-Krise zu kurz gekommen. „Es war ein schwieriges zweites Jahr für viele Bewohner, die unter der Isolation und Monotonie des Alltags litten und zum Teil eine große psychische Belastung empfanden“, macht der Verein deutlich. Schrittweise sollen nun wieder die Gemeinschaft gepflegt werden.

Wechsel im Verein

Auch im Trägerverein gab es zuletzt Veränderungen: Der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Schalück übergab sein Amt nach acht Jahren an Andreas Busch. Als Schriftführerin seit einem Jahr neu im Team ist Karin Mäge. Stefan Roth ist erster Vorsitzende, Christoph Mayrhofer ist Kassierer.

Der Verein freut sich über Mithilfe, Geld- und Sachspenden. Informationen und Kontakt unter www.pro-digno.de