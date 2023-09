Lörrach Eine ganz besondere Galerie

Spiel mit Abstraktion

Hausherr Unseld präsentiert eine große Palette an Arbeiten aus den letzten drei bis vier Jahren, die man dem surrealen Expressionismus zuschreiben und von denen der Betrachter unterschiedlich angesprochen werden kann. Trotzdem ist es eine Einheit, eine geschlossene Konzeption an malerischem Ausdruck. Unselds großes Thema ist der Schritt vom Realen ins Abstrakte, das bewusste Spiel mit dem Abstrakten in teils starken Auflösungen.

Spezialist für die Linie

Dass der Künstler vom Zeichnen herkommt, sieht man an einigen zeichnerischen Elementen, die in seinem Werk eine große Rolle spielen. Unseld ist ein Spezialist für die Linie. Zu erkennen ist das an den markanten schwarzen Umrandungen, den gezeichneten Konturen der Köpfe und Figurenbilder. Es ist das Bedürfnis nach Linie, Kontrast und Schärfe, was besonders an den Umrissen der Hausstrukturen oder den scharfkantigen Silhouetten der Bäume auffällt.